Fútbol Internacional
11 de agosto de 2026 a la - 17:30

Resultados de la tercera eliminatoria previa y cruces del playoff de la Liga Conferencia

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Madrid, 6 ago (EFE).- Resultados de tercera eliminatoria previa y cruces del playoff de la Liga Conferencia:

Por EFE

Copenhague (DEN), - - Debrecen (HUN), - (3-0)

Katowice (POL), - - Hapoel Tel-Aviv (ISR), - (0-2)

Flora (EST), - - Inter Escaldes (AND), - (0-2)

Qarabag (AZE), - - Dinamo Kiev (UKR), - (0-1)

Dinamo Minsk (BLR), - - Braga (POR), - (0-1)

Dunajská Streda (SVK), - - Twente (NED), - (0-6)

Midtjylland (DEN), - - Bohemians (IRL), - (2-0)

ML Vitebsk (BLR), - - Borac Banja Luka (BIH), - (0-1)

Nordsjaelland (DEN), - - Valur (ISL), - (2-0)

Tromsø (NOR), - - CFR Cluj (ROU), - (5-0)

Vaduz (LIE), - - Inter Turku (FIN), - (1-2)

Shkëndija (MKD), - - Hibernian (ESC), - (1-2)

St. Gallen (SUI), - - Sheriff (MDA), - (3-1)

Austria Viena (AUT), - - Beitar Jerusalén (ISR), - (2-1)

Gante (BEL), - - Göteborg (SWE), - (1-0)

Hajduk Split (CRO), - - Zalgiris (LTU), - (5-2)

Thun (SUI) o Víkingur Reykjavík (ISL) - Borac (BIH) o Vitebsk (BLR)

Shamrock Rovers (IRL) o Egnatia (ALB) - KuPS Kuopio (FIN) o Universitatea Craiova (ROU)

Tre Fiori (SMR) o Drita (KOS) - Flora Tallin (EST) o Inter Club d'Escaldes (AND)

Lech Poznan (POL) o KI Klaksvik (FRO) - Riga (LET) o ETO Gyor (HUN)

Lincoln Red Imps (GIB) u Omonia (CYP) - Larne (NIR)

HJK Helsinki (FIN) o Motherwell (ESC) - Friburgo (GER)

Ferencvaros (HUN) o Górnik Zabrze (POL) - Mónaco (FRA)

Inter Turku (FIN) o Vaduz (LIE) - Debrecen (HUN) o Copenhague (DEN)

Benfica (POR) o Heart of Midlothian (ESC) - Paide Linnameeskond (EST) o Rapid Viena (AUT)

CFR Cluj (ROU) o Tromso (NOR) - Brighton (ENG)

Zalgiris (LTU) o Hajduk Split (CRO) - Raków Częstochowa (POL) o Hammarby (SWE)

Panathinaikos (GRE) - Hradec Kralove (CZE) o Besiktas (TUR)

Göteborg (SWE) o Gante (BEL) - Hibernian (ESC) o Shkëndija (MKD)

PAOK (GRE) o Anderlecht (BEL) - Brann (NOR)

Atalanta (ITA) - Hapoel Tel-Aviv (ISR) o Katowice (POL)

Bohemian (IRL) o Midtjylland (DEN) - Rijeka (CRO) o Ilves Tampere (FIN)

Jagiellonia (POL) o Rangers (ESC) - Jablonec (CZE) o RFS (LET)

Valur (ISL) o Nordsjælland (DEN) - Sheriff Tiraspol (MDA) o St. Gallen (SUI)

Auda (LET) o Dinamo City (ALB) - Pafos (CYP) o Salzburgo (AUT)

Noah (ARM) o Sion (SUI) - Ajax (NED) o Shelbourne (IRL)

Braga (POR) o Dinamo Minsk (BLR) - Beitar Jerusalén (ISR) o Austria Viena (AUT)

Twente (NED) o DAC 1904 (SVK) - Dynamo Kiev (UKR) o Qarabag (AZE)

Getafe (ESP) - Partizán Belgrado (SRB) o Tobol (KAZ)

Lugano (SUI) o NSÍ Runavík (FRO) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) o CSKA Sofía (BUL).