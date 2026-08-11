Resultados de la tercera eliminatoria previa y cruces del playoff de la Liga Conferencia

Copenhague (DEN), - - Debrecen (HUN), - (3-0)
Katowice (POL), - - Hapoel Tel-Aviv (ISR), - (0-2)
Flora (EST), - - Inter Escaldes (AND), - (0-2)
Qarabag (AZE), - - Dinamo Kiev (UKR), - (0-1)
Dinamo Minsk (BLR), - - Braga (POR), - (0-1)
Dunajská Streda (SVK), - - Twente (NED), - (0-6)
Midtjylland (DEN), - - Bohemians (IRL), - (2-0)
ML Vitebsk (BLR), - - Borac Banja Luka (BIH), - (0-1)
Nordsjaelland (DEN), - - Valur (ISL), - (2-0)
Tromsø (NOR), - - CFR Cluj (ROU), - (5-0)
Vaduz (LIE), - - Inter Turku (FIN), - (1-2)
Shkëndija (MKD), - - Hibernian (ESC), - (1-2)
St. Gallen (SUI), - - Sheriff (MDA), - (3-1)
Austria Viena (AUT), - - Beitar Jerusalén (ISR), - (2-1)
Gante (BEL), - - Göteborg (SWE), - (1-0)
Hajduk Split (CRO), - - Zalgiris (LTU), - (5-2)
Thun (SUI) o Víkingur Reykjavík (ISL) - Borac (BIH) o Vitebsk (BLR)
Shamrock Rovers (IRL) o Egnatia (ALB) - KuPS Kuopio (FIN) o Universitatea Craiova (ROU)
Tre Fiori (SMR) o Drita (KOS) - Flora Tallin (EST) o Inter Club d'Escaldes (AND)
Lech Poznan (POL) o KI Klaksvik (FRO) - Riga (LET) o ETO Gyor (HUN)
Lincoln Red Imps (GIB) u Omonia (CYP) - Larne (NIR)
HJK Helsinki (FIN) o Motherwell (ESC) - Friburgo (GER)
Ferencvaros (HUN) o Górnik Zabrze (POL) - Mónaco (FRA)
Inter Turku (FIN) o Vaduz (LIE) - Debrecen (HUN) o Copenhague (DEN)
Benfica (POR) o Heart of Midlothian (ESC) - Paide Linnameeskond (EST) o Rapid Viena (AUT)
CFR Cluj (ROU) o Tromso (NOR) - Brighton (ENG)
Zalgiris (LTU) o Hajduk Split (CRO) - Raków Częstochowa (POL) o Hammarby (SWE)
Panathinaikos (GRE) - Hradec Kralove (CZE) o Besiktas (TUR)
Göteborg (SWE) o Gante (BEL) - Hibernian (ESC) o Shkëndija (MKD)
PAOK (GRE) o Anderlecht (BEL) - Brann (NOR)
Atalanta (ITA) - Hapoel Tel-Aviv (ISR) o Katowice (POL)
Bohemian (IRL) o Midtjylland (DEN) - Rijeka (CRO) o Ilves Tampere (FIN)
Jagiellonia (POL) o Rangers (ESC) - Jablonec (CZE) o RFS (LET)
Valur (ISL) o Nordsjælland (DEN) - Sheriff Tiraspol (MDA) o St. Gallen (SUI)
Auda (LET) o Dinamo City (ALB) - Pafos (CYP) o Salzburgo (AUT)
Noah (ARM) o Sion (SUI) - Ajax (NED) o Shelbourne (IRL)
Braga (POR) o Dinamo Minsk (BLR) - Beitar Jerusalén (ISR) o Austria Viena (AUT)
Twente (NED) o DAC 1904 (SVK) - Dynamo Kiev (UKR) o Qarabag (AZE)
Getafe (ESP) - Partizán Belgrado (SRB) o Tobol (KAZ)
Lugano (SUI) o NSÍ Runavík (FRO) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) o CSKA Sofía (BUL).