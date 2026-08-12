Alianza y Umecit chocan por sus primeros puntos en la Copa Centroamericana de Concacaf

Umecit, que ejercerá como visitante, llega con dos derrotas en sus dos presentaciones y una nueva caída le eliminaría de la competencia en la que participa por primera vez.

El conjunto dirigido por el venezolano Julio Infante ha mostrado un buen juego en sus primeros compromisos, pero no ha logrado traducirlo en resultados y perdió sus dos encuentros, ambos por 2-1, ante el Saprissa costarricense y el Olimpia hondureño.

Umecit contará con toda su plantilla para este partido y llega después de empatar sin goles en su último compromiso del torneo local, resultado que lo mantiene tercero en su división.

Alianza afrontará su segundo compromiso en la competición con la obligación de sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Los verdolagas vienen de caer 2-1 ante el Saprissa en un encuentro en el que sorprendieron al Monstruo Morado, que tuvo que apretar el paso en la segunda parte para evitar dejar puntos ante un conjunto panameño que mostró un juego aguerrido.

El Alianza, dirigido por el colombiano Jair Palacios, intentará repetir ante el Umecit el planteamiento utilizado frente al conjunto costarricense, especialmente el juego largo, que le permitió generar peligro en varias ocasiones.

En el torneo local, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones durante el Clausura 2026. El primer partido terminó con triunfo del Alianza por 2-1 en enero pasado y en abril igualaron 1-1 en el partido de vuelta.

Alianza: Jean Pierre Ambuila; Adolfo Machado, Jhon Marquinez, Yeison Ortega, Denzel Spencer; Reyniel Perdomo, John Asprilla, Ricardo Mitre, Alvin Mendoza; Gabriel Chiari y Ansony Fríaz.

Umecit: Celino Hinojosa; Emmanuel Chanis, Rolando Ford, Dwann Oliveira; Javier Murillo, Andrés Palmezano, Nicholas Anderson, Ober Almanza, Emmanuel Gómez: Alberto Saldaña e Hiberto Peralta.

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, de la capital panameña.