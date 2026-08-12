Antigua guatemalteco busca primer triunfo ante Marathón hondureño en Copa Centroamericana

El equipo guatemalteco, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, espera hacer valer su condición de local en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, ciudad colonial situada a unos 45 kilómetros al oeste de la capital.

El equipo colonial marcha sin puntos en el sótano del Grupo B, que lidera en solitario el Real Estelí nicaragüense con 6 unidades, seguido por el Alianza salvadoreño con 3.

Marathón marcha en la tercera casilla con un punto, al igual que el Herediano costarricense.

Los de Tapia saltarán a la cancha con la obligación de buscar un triunfo de local y mantener las opciones de clasificación, tras los adversos resultados de los demás representantes guatemaltecos en el certamen regional.

En esta misma competición, los otros clubes del país quedaron comprometidos en sus aspiraciones tras caer como visitantes.

Xelajú, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, cayó goleado 5-2 por el Plaza Amador panameño en el Grupo A, zona que lideran Liga Deportiva Alajuelense y el propio equipo panameño con 6 puntos cada uno.

En el Grupo C, Mixco cayó por 3-0 ante Saprissa, que lidera la zona con 9 puntos, y la formación guatemalteca está en el último puesto.

El cuarto representante de Guatemala, Municipal, descansa en esta jornada dentro del Grupo D, donde marcha segundo con 4 puntos, a dos del líder Motagua hondureño.