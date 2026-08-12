Bellingham se incorpora a la pretemporada del Real Madrid

Bellingham, el último en incorporarse tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pasó a primera hora el pertinente reconocimiento médico previo al inicio del trabajo y posteriormente se ejercitó en la ciudad deportiva de Valdebebas.

El jugador inglés, según informó el club blanco, completó una intensa sesión preparatoria junto al francés Kylian Mbappé, Marc Cucurella, el marfileño Yan Diomande y el francés Ibrahima Konate, así como con canteranos.

Mientras tanto, el guardameta belga Thibaut Courtois, que se lesionó en el partido de cuartos de final del Mundial ante España, trabajó en el gimnasio, el francés Aurelien Tchouamení, también con problemas físicos en el interior de las instalaciones, y Raúl Asencio, Thiago Pitarch, el galo Ferland Mendy y los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes siguieron con sus procesos de recuperación.