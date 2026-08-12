El argentino Osorio se une al trabajo del Elche tras solventar sus problemas burocráticos

El atacante, firmado por el club ilicitano en el pasado mercado de invierno, permaneció hasta el final de la temporada en calidad de cedido en Defensa y Justicia y tenía que haberse incorporado a principios de julio, pero problemas administrativos retrasaron su incorporación al grupo.

Osorio, de 24 años, llegó este martes a Elche y se ha sometido a pruebas físicas y médicas antes de empezar a trabajar con sus compañeros.

El jugador, según desveló el director general del Elche, Pedro Schinocca, ha llegado en unas buenas condiciones físicas, ya que ha seguido un plan de trabajo diseñado por los preparadores físicos del primer equipo, por lo que su adaptación será rápida, según el dirigente.

Osorio se convierte en el segundo refuerzo del Elche para su delantera tras el del delantero gaditano Fer Niño, fichado del Burgos este mismo verano.