El Elche espera cerrar el fichaje del argentino Perrotta, que seguirá cedido en su país

El dirigente indicó que el club viene siguiendo desde hace tiempo al atacante y destacó la labor del propietario del Elche, Christian Bragarnik, y su conocimiento del fútbol argentino y sudamericano.

“Además de sus condiciones, tiene la ventaja de que está tramitando su pasaporte comunitario y eso lo hace apetecible”, explicó Schinocca, que definió a Tiziano Perrotta como “un gran jugador y una oportunidad a largo plazo”.

“Estamos en el buen camino. No está firmado, pero esperamos que las negociaciones lleguen a buen puerto. Vamos a traerlo aquí con nosotros, aunque la idea no es que se quede, sino que venga para que haga los trámites”, desveló el director general del Elche.

“Es un talento importante y la idea es que siga desarrollándose en un contexto en el que tenga los minutos necesarios para seguir progresando”, comentó Schinocca, que desveló que el Elche se guardará una opción para poder repescar al jugador en el próximo mercado de invierno “por si fuera necesario”.

El dirigente, que no quiso cuantificar el número de fichajes que aún debe realizar el Elche para completar su plantilla, anunció que en la lista de objetivos está un nuevo delantero para aumentar la competencia con Fer Niño y Abiel Osorio.

En cuanto a las posibles salidas, el dirigente precisó que estarán condicionadas por los jugadores que puedan llegar y aseguró que la opinión del entrenador argentino Martín Anselmi está siendo muy valorada por el club en la planificación de su plantilla.

Por último, Schinocca calificó como “rumor” de mercado la posibilidad de que el lateral del Barcelona, Héctor Fort, pueda regresar una temporada más a la disciplina del equipo ilicitano.