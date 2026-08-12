El Sevilla acuerda con el Ascoli italiano el traspaso del argentino Gattoni

"El defensa central argentino llegó a Nervión en el verano de 2023 tras acordarse su vinculación en el mes de febrero, permaneciendo cedido hasta entonces en su club de procedencia, el CA San Lorenzo de Almagro", apunta el Sevilla en su escrito.

El club andaluz recuerda que Gattoni, de 27 años, disputó dos encuentros de LaLiga EA Sports y dos de la Copa del Rey como sevillista, en los que convirtió un gol.

En enero de 2024 fue cedido al Anderlecht belga, con el que jugó una decena de encuentros, y en el verano siguiente recaló, también a préstamo, en el River Plate, donde apenas tuvo protagonismo, ya que participó sólo en siete encuentros en un año y medio antes de regresar al Sevilla la Navidad pasada.

En el pasado mercado invernal, el Sevilla estaba obligado a inscribir a Gattoni por tener contrato en vigor pero ni su compatriota Matías Almeyda ni su sustituto, Luis García Plaza, contaron con el central, que sólo disputó los nueve minutos finales en el partido ante el Alavés en el Sánchez-Pizjuán.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Fede Gattoni sus servicios prestados y le desea suerte en esta nueva etapa", resalta el club sobre un jugador que tenía con contrato en vigor hasta junio de 2027 y que viajó a Italia el martes para ultimar su fichaje por el Ascoli, equipo recién ascendido a la Serie B de ese país.

El central bonaerense con pasaporte italiano por ser el país de origen de uno de sus abuelos, se entrenaba desde el inicio de la pretemporada al margen del grupo a la espera de encontrar acomodo, que ha encontrado ahora en el Ascoli.