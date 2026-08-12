Kempes irá en septiembre a València por los 50 años de su llegada a Mestalla "Lo di todo"

"Llegué al Valencia desde el Rosario Central de la mano de Pasiguito que era director técnico y luego fue mi entrenador, se la jugó todo por mí y me trajo hasta Mestalla. El presidente Ramos Costa ni me había visto jugar en persona. Confiaron mucho porque leían El Gráfico", recordó Kempes.

El astro argentino llegó a la ciudad el 11 de agosto de 1976 y cinco días después se estrenó en el Trofeo Naranja ante el CSKA de Moscú. "Un debut para el olvido, pero de ahí para arriba. Todo cambió", festejó.

El astro argentino, que condujo a Argentina al triunfo en el Mundial de 1978 y fue considerado mejor jugador del mundo, repasó las cifras de partidos, goles y trofeos acumulados en su etapa en el Valencia pero destacó sobre todo el cariño que recibió.

"Más que los títulos lo que me llevó a sentirme muy feliz era cuando entraba en Mestalla y sentía el calor de la grada, de esa afición que nunca nos abandonó", agradeció.

"Cincuenta años después sigo siendo hincha del Valencia, como siempre. Gracias a la afición del Valencia por tanto cariño", concluyó antes de convocar a los seguidores para festejar ese medio siglo. "Los espero en Valencia el 25 y 26 de septiembre para festejarlo con ustedes", concluyó.