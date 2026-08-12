Minuto de silencio en la primera jornada de LaLiga por víctimas del terremoto de Colombia

LaLiga EA Sports 2026/27 comenzará este sábado con dos encuentros, el Deportivo Alavés-Getafe y el Sevilla-Rayo Vallecano, mientras que LaLiga Hypermotion empezará el viernes con el partido Real Sociedad B-Castellón.

Varias partes de Colombia fueron golpeadas el pasado lunes por un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales.