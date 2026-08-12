Mirassol y Liga de Quito, a desempatar en octavos de la Libertadores

El duelo en el pequeño estadio José María de Campos Maia de la ciudad de Mirassol les permitirá un desempate ya que, en sus anteriores compromisos, el club brasileño venció por 2-0 en casa y el ecuatoriano por el mismo marcador en Quito.

Liga de Quito se clasificó a octavos como líder del Grupo G y Mirassol como segundo, pero ambos terminaron con los mismos 12 puntos y con ventaja de los ecuatorianos en el saldo de goles.

El conjunto paulista, debutante en la Libertadores y que por primera vez disputa una fase eliminatoria de un torneo continental, quiere seguir haciendo historia tras haber quedado en el cuarto lugar del Campeonato Brasileño en 2025 en su primer año en primera división. Hasta 2020 disputaba la cuarta división.

Y una de sus principales ventajas será nuevamente su estadio, conocido como el Maião y en donde venció los tres partidos que disputó como local en la fase de grupos. La Conmebol tuvo que dar un permiso especial para que Mirassol lo usase en octavos ya que su capacidad no supera los 20.000 asistentes exigidos.

El equipo comandado por el técnico Rafael Guanaes busca aprovechar su favoritismo en casa para alcanzar una victoria que le permita jugar con ventaja en el partido de vuelta, la próxima semana a la altura de Quito.

La Libertadores, además, es una tabla de salvación para un equipo que actualmente sufre en la Liga, en la que lucha por no caer al grupo de los amenazados a segunda división. Actualmente ocupa la decimoquinta posición en la clasificación con solo 23 puntos en 21 partidos.

El conjunto brasileño no podrá contar con su principal estrella, el centrocampista Negueba, que se recupera de una grave lesión en una rodilla, ni con el volante José Aldo, también bajo cuidado de los médicos.

Igualmente sentirá la falta de los delanteros Nathan Fogaça, Rodrigues y Everton "Galdino", transferidos en la ventana de julio.

Con el portero Walter aún en la enfermería por una lesión, lo más probable es que Thomazella vuelva a sustituirlo.

El Liga de Quito, por su parte, llega a octavos de la Libertadores con un nuevo técnico, el argentino Gustavo Álvarez, contratado en julio en el lugar del brasileño Tiago Nunes.

Álvarez debutó con dos victorias, frente al Barcelona y el Delfín, pero sufrió un revés en su último compromiso, en el que cayó por 0-2 en casa ante el Independiente del Valle.

Las principales dudas para el partido del jueves son el lateral José Quintero, el zaguero Leonel Quiñónez y el centrocampista Alexander Alvarado, que no actuaron ante el Independiente por lesión.

. Mirassol: Thomazella; Elias, João Victor, Gabriel Knesowitsch, Reinaldo; Walisson, Denilson, Cazonatti, Eduardo; Fernandinho y Bruno Santos.

. Liga de Quito: Gonzalo Valle; Yerlin Quiñónez, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Jesús Pretell, Sebastían González, Janner Corozo, Fernando Cornejo, Rodney Redes; y Michael Estrada.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte y en el VAR por Juan Soto.

Estadio: José María de Campos Maia de la ciudad de Mirassol.