Roony Bardghji, operado con éxito de la rodilla derecha

La intervención ha ido a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, en el Hospital de Barcelona.

Roony abandonó lesionado el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y pronto se confirmaron los peores presagios. Y es que antes de su fichaje por el Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión en la misma rodilla que le obligó a estar diez meses de baja.

Roony, de 20 años, no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada y el club le estaba buscando una salida. Por este motivo, el delantero no participó en el triangular amistoso del pasado sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese.

Ahora, la lesión frena cualquier posibilidad de que el jugador se marche cedido o traspasado a otro equipo.