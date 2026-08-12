Universitario ficha al defensa panameño Jorge Gutiérrez tras su paso por el Mundial

"A sus 27 años, el defensor llega a la institución más grande del Perú para aportar su fútbol, recorrido y experiencia", señaló el conjunto crema, vigente tricampeón de la liga peruana, en un comunicado.

El equipo recordó que Gutiérrez fue parte de la clasificación de Panamá al Mundial 2026, la segunda participación de la selección centroamericana en una Copa del Mundo, y que fue convocado por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen después de haber participado en cinco encuentros de las eliminatorias de la Concacaf).

Además, el lateral izquierdo disputó la Copa Oro 2025 y formó parte del plantel que compitió en la Liga de Naciones de Concacaf.

"Su llegada a Universitario representa un nuevo paso en la carrera de un futbolista que ha construido su trayectoria a partir de la regularidad y su presencia en la selección mayor de Panamá. Jorge Gutiérrez se suma al plantel crema para aportar en los desafíos deportivos de la temporada", sostuvo la U, que no atraviesa un gran momento puesto que su eterno rival, Alianza Lima, ganó el Torneo Apertura.

De hecho, el conjunto crema quedó cuarto en el Torneo Apertura con 29 puntos y en el Torneo Clausura, del cual se han disputado cuatro jornadas, es octavo, empatado con 7 unidades junto a cinco equipos tras igualar 1-1 con el Sporting Cristal en la última fecha.

El Universitario recordó que el recorrido internacional de Gutiérrez comenzó después de consolidarse en el panameño Tauro FC, club con el que obtuvo cuatro títulos, y en 2022 dio el salto al fútbol venezolano para incorporarse a Deportivo La Guaira, donde acumuló más de 80 partidos.

"El lateral izquierdo se convierte en el tercer futbolista panameño en vestir la camiseta de Universitario de Deportes, después de los recordados Luis Tejada y Alberto Quintero", indicó el conjunto peruano al agregar que Gutiérrez ya conoce el Estadio Monumental, pues estuvo presente en la selección de Panamá durante la Noche Crema 2025.