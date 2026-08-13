Antonio Hidalgo renueva como entrenador del Dépor hasta 2028

El técnico deportivista llegó el pasado verano a Riazor procedente de la SD Huesca con el objetivo de devolver al equipo blanquiazul a la máxima categoría, un reto que celebraría el pasado mes de mayo.

La continuidad de Hidalgo, apunta el Dépor en su comunicado, supone “una apuesta por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que continúa creciendo, dando continuidad al trabajo iniciado y a una idea de equipo que permitió al Dépor recuperar su sitio entre los mejores”.

Con la renovación del técnico hasta 2028, el Deportivo refuerza una línea de trabajo basada “en la continuidad, la confianza y el crecimiento”, con Hidalgo como “una de las piezas fundamentales” del proyecto deportivo.