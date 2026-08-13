El Elche cede a Perrotta al Defensa y Justicia para la temporada 2026-27

Perrotta, recientemente incorporado al Elche y con contrato con ese equipo hasta junio de 2032, continuará su formación y crecimiento en el conjunto argentino antes de incorporarse al club español.

El futbolista, considerado una de las promesas del fútbol de su país, permanecerá así una temporada en el Defensa y Justicia en una operación que, según ha explicado la entidad, “busca favorecer su progresión antes de su llegada al Elche”.

El club ilicitano, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik, ya utilizó esta fórmula con el delantero Abiel Osorio, al que fichó en el pasado mercado de invierno y cedió a Defensa y Justicia hasta el pasado mes de junio.