Macará y Aucas mantienen la lucha por la Libertadores 2027 ante Católica y Liga en Ecuador

Ambos equipos suman 41 puntos cada uno y ocupan el segundo y tercer puesto de la clasificación, respectivamente, debido a la diferencia de goles.

Macará, que disputa este jueves el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Santos brasileño, recibirá el próximo lunes a Universidad Católica, que con 39 puntos también busca el segundo lugar.

Para el duelo local contará con el goleador del campeonato, el uruguayo Franco Posse, autor de once tantos, y con el argentino Agustín Campana, uno de los principales centrocampistas ofensivos del torneo.

Mientras en Universidad Católica destaca el delantero panameño José Fajardo.

Por su parte, Aucas, en uno de sus mejores momentos de la temporada, se enfrentará a su tradicional rival Liga de Quito, sexto con 35 puntos.

El conjunto universitario, dirigido por el argentino Gustavo Álvarez, atraviesa un proceso de recuperación futbolística y tiene como referente ofensivo al delantero ecuatoriano Michael Estrada.

Independiente del Valle, líder absoluto con 61 puntos, recibirá este viernes a Delfín, aunque también tiene la mirada puesta en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que disputará el próximo martes contra el Deportes Tolima, en Colombia.

Otro de los encuentros atractivos de la jornada será el que disputen Mushuc Runa y Barcelona, en el que el conjunto guayaquileño estrenará al técnico argentino Pablo Trobbiani, quien reemplaza al venezolano César Farías, que dejó el club por los malos resultados.

Aunque Trobbiani tiene un corto recorrido como entrenador, uno de sus antecedentes más destacados fue la victoria por 0-5 de Barcelona sobre Mushuc Runa en la Liga Pro, en junio de 2025.

Mientras que Mushuc Runa, que suma 31 puntos y está en noveno puesto, intentará aprovechar su buen momento para acercarse a la pelea por un cupo al hexagonal final del torneo.

- Partidos de la vigésima quinta fecha de la Liga Pro:

- Viernes: Independiente del Valle-Delfín

- Sábado: Manta-Leones del Norte; Guayaquil City-Libertad y Mushuc Runa-Barcelona

- Domingo: Orense-Deportivo Cuenca; Emelec-Técnico Universitario y Aucas-Liga Deportiva Universitaria de Quito

- Lunes: Macará-Universidad Católica.