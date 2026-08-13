Mojica abandona el Mallorca y firma por el Getafe

El lateral había mostrado a la entidad balear su deseo de marcharse una vez se consumó el descenso, y el deseo del club coincidía en que su destino debía estar fuera del Mallorca, por lo que ambas partes se pusieron a trabajar en una salida.

El futbolista colombiano llegó al conjunto bermellón en la campaña 2024/25 y, tras dos temporadas, abandona la isla con 71 partidos jugados, un tanto y seis asistencias en su cuenta particular.

Desde su llegada, Mojica se convirtió en un fijo en los esquemas de Jagoba Arrasate, quien ya le conocía por haber coincidido anteriormente en Osasuna, y la falta de competencia por el bajo nivel de Toni Lato nunca puso en duda su condición de titular.

De esta manera, el jugador que está a punto de cumplir 34 años seguirá jugando en LaLiga EA Sports y vestirá la elástica azulona en una temporada ilusionante para el Getafe, que afronta la previa de la UEFA Conference League ante el Partizán de Belgrado.