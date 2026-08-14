El Elche confía en cerrar el regreso del delantero argentino Ezequiel Ponce

Ponce firmó por el Elche en el mercado de invierno del curso 2021-2022, anotando un tanto, y en la siguiente campaña marcó cuatro goles, antes de ser traspasado al final del curso al AEK de Atenas.

El dirigente precisó que no quiere adelantarse a las situaciones de mercado “hasta que no esté todo cerrado”, pero indicó que el atacante rosarino es una “opción concreta que dejó un gran recuerdo”.

“En caso de que se dé todo bien, con la llegada de Eze Ponce tendríamos una plantilla competitiva y quedaríamos muy conformes”, señaló Schinocca, dirigente de máxima confianza del propietario del club, su compatriota Christian Bragarnik.

El directivo del Elche no quiso valorar las opciones reales de que el lateral Rubén Sánchez, del Espanyol, acabe en el club ilicitano, ya que indicó que se trata de “una posibilidad como tantas otras”.

“El Elche está en el mercado y hay muchas opciones. Veremos cuál encaja en el presupuesto”, indicó Schinocca, que añadió que el club busca sobre todo “jugadores que quieran venir y que sientan al Elche como el proyecto de su vida”.

En cuanto a las posiciones que quedan por reforzar en el equipo que dirige el también argentino Martín Anselmi, el directivo del Elche explicó que, además de la posible llegada de Ponce, el club está interesado en un portero y en un lateral derecho y otro izquierdo.

Schinocca también valoró la situación del central austríaco David Affengruber y señaló que el club le ha ofrecido la ampliación de su contrato, si bien el jugador prefiere esperar al final del mercado.

“Contamos con él y es importante para nosotros. Cualquier oferta que recibamos tendrá que estar en relación con lo que representa para nosotros”, sentenció.