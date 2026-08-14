Facundo Buonanotte: “Creo que el Elche está para más que la permanencia”

El jugador de Pérez (provincia argentina de Santa Fe), que llega cedido por una temporada por el Brighton & Hove Albion, afirmó llegar bien físicamente tras haber hecho la pretemporada con el equipo inglés, por lo que está en condiciones de debutar este lunes ante el Deportivo de La Coruña en la primera jornada del torneo liguero.

Buonanotte aseguró que cuando tuvo conocimiento de la oferta del Elche ya no quiso "escuchar a nadie más" porque quería fichar por la entidad.

“Tengo gente conocida que me habló bien de la ciudad y del club y ya me he dado cuenta de que es así”, añadió el argentino, que indicó no tener dudas de que va a vivir “una buena temporada” en esta localidad del este de España.

El jugador admitió que las conversaciones previas con el entrenador, el también argentino Martín Anselmi, también fueron decisivas para su fichaje y elogió la cercanía y humanidad de la gente del club, ya que era algo que estaba buscando.

En cuanto a la responsabilidad de llevar la camiseta con el número 10, Buonanotte aseguró que defenderá ese dorsal simbólico, si bien precisó que lo importante es “defender la camiseta y ayudar a los compañeros”.

El argentino se definió como un jugador al que le gusta tener la pelota, dar asistencias y marcar goles, si bien precisó que también le agrada defender.

“No soy el típico que sólo espera la pelota, estoy comprometido para defender, soy aguerrido”, explicó Buonanotte, que indicó que la posición en la que se siente más cómodo es “detrás del 9”, si bien también señaló que le gusta “intercambiar posición por dentro y fuera”.

El exfutbolista del Rosario Central argentino y de los ingleses Leicester y Chelsea elogió el nivel de la plantilla del Elche y ensalzó la “unión” que ha visto en el vestuario.

“Para pelear por grandes cosas lo primero es eso”, insistió el atacante, que admitió que la presencia de un técnico y jugadores argentinos en el Elche influyó en su decisión, si bien lo que decantó su fichaje fue “el proyecto” del club.

Buonanotte definió la liga española como “muy técnica” y dijo sentirse preparado para competir y dar su mejor nivel.

“Quiero dejar la pasada temporada atrás y enfocarme en esta. Estoy contento y positivo”, finalizó.