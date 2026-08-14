Fred vuelve al Atlético Mineiro después de trece años en el fútbol europeo

El que fuera volante de la selección brasileña llega procedente del Fenerbahçe turco y firmará un contrato con el conjunto de Belo Horizonte por tres temporadas y media, es decir, hasta diciembre de 2029. Vestirá el dorsal 7.

"El Galo trae de vuelta a Brasil a un jugador de nivel mundial, en una negociación compleja y de gran relevancia. La llegada de Fred se sitúa entre los fichajes de mayor relevancia del fútbol brasileño", celebró el equipo albinegro en una nota.

Fred, de 33 años, se formó en las categorías inferiores del Mineiro. Sin embargo, dejó Belo Horizonte siendo un adolescente y completó su formación en el Internacional de Porto Alegre, desde donde dio el salto al Viejo Continente.

En Europa, militó primero en el Shakhtar Donetsk de Ucrania para recalar después en el Manchester United, donde alcanzó su mejor nivel, y finalmente en el Fenerbahçe, en el que jugaba desde 2023.

Con la Canarinha, estuvo en las convocatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, época en la que el combinado 'verdeamarelo' estaba a las órdenes de Tite.

A lo largo de toda su trayectoria en suelo europeo, Fred nunca escondió su deseo de regresar al Atlético Mineiro, dirigido actualmente por el técnico argentino Eduardo Domínguez.

El potente mediocampista está ahora llamado a liderar un elenco que marcha en la zona media del Campeonato Brasileño y aún está vivo en la Copa de Brasil, así como en la Copa Sudamericana.

En la Copa de Brasil buscará las semifinales ante su máximo rival, el Cruzeiro, y en la Sudamericana tiene un pie en los cuartos de final tras ganar a domicilio el partido de ida de octavos ante el Red Bull Bragantino.