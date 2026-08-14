Osorio: “Vengo a marcar goles y a dar lo máximo de mí”

El atacante, que procede de Defensa y Justicia, aseguró que está preparado para debutar a pesar de haber llegado esta misma semana tras no haber podido incorporarse a la pretemporada por problemas burocráticos con su visado.

El jugador elogió el recibimiento que ha tenido por parte del club, que dijo que le ha hecho sentirse “cómodo” desde el primer momento.

“El trato ha sido excelente y en base a eso uno agarra confianza. Ahora hay que demostrar en el campo”, dijo Osorio, que admitió haber vivido momentos de incertidumbre por la demora en solucionar los trámites burocráticos.

El delantero, que ha firmado por tres temporadas, insistió en que su reto en el Elche es aportar “competencia” al ataque desde “la humildad y el trabajo duro” y destacó que ha encontrado en la plantilla “buen material” humano.

“El equipo transmite juego y tiene una idea clara. En base a eso se irá construyendo”, explicó Osorio, que también valoró de forma positiva coincidir en el club con varios compatriotas, aunque incidió en que lo que más le atrajo del Elche fue “el proyecto”.