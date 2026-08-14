Real España y Olimpia buscan mantener liderato en una jornada de clásicos en Honduras

La jornada se abrirá el sábado con el partido entre Génesis, octavo con tres puntos, y Platense, décimo con uno.

El Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira, ganó en la primera fecha y perdió en la segunda, mientras que el conjunto visitante cayó en su debut y empató en la jornada anterior.

En el segundo partido del sábado, el recién ascendido Estrella Roja visitará a Universidad Pedagógica, que buscará una victoria para escalar posiciones en la clasificación.

Estrella Roja es sexto con tres puntos, en tanto los universitarios están en al novena casilla, con una unidad.

El Real España, que tiene al costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, se enfrentará al Independiente, que llega al compromiso tras imponerse por 2-1 al Choloma.

La Máquina del Real España marcha con paso perfecto tras ganar sus dos primeros partidos, en los que ha marcado cinco goles y mantiene su portería imbatida, por lo que buscará consolidarse en el liderato.

El domingo, Choloma, undécimo y sin puntos, recibirá al Marathón, que es cuarto, con cuatro.

El encuentro también pondrá frente a frente a los entrenadores argentinos Héctor Vargas, del conjunto local, y Silvio Rudman, del visitante.

En el principal partido de la jornada, Olimpia, en un clásico nacional, se enfrentará al Motagua, su eterno rival y vecino en Tegucigalpa, que es quinto en la clasificación con tres puntos.

Los Leones del Olimpia, que tienen como timonel al uruguayo Eduardo Espinel, han ganado sus dos partidos, mientras que Motagua venció en el primero y perdió en la segunda jornada.

Olimpia, segundo en la clasificación, llega al clásico tras derrotar por 2-1 al panameño Umecit en la segunda jornada de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, mientras que Motagua empató 1-1 el miércoles con el costarricense Cartaginés en su tercer partido del torneo regional.

La jornada dominical se completará con otro clásico, el que disputarán Juticalpa y Olancho, comandado por el técnico brasileño Aloísio Pires Alves.

Juticalpa ocupa el último puesto sin puntos, mientras que Olancho es tercero, con cuatro unidades.