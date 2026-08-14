San Cristóbal y Nieves respalda a Infantino pese a la oposición de la Concacaf

La decisión se conoce en plena crisis por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversores privados en una parte de los derechos comerciales de las competiciones FIFA; proyecto que fue retirado ante las numerosas críticas internacionales recibidas.

La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 % de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y provocó las críticas de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf por la falta de transparencia y de consulta a las federaciones miembro.

La posición de San Cristóbal y Nieves adquiere especial relevancia al tratarse de una de las asociaciones miembro de la Concacaf, confederación que ha sido una de las principales críticas del proyecto y que ha reclamado una revisión independiente de su desarrollo.

En un comunicado, la SKNFA agradeció a Infantino su compromiso con la unidad de las 211 asociaciones miembro de la FIFA y consideró esenciales "la unidad, el diálogo, la consulta y el respeto por los procesos institucionales establecidos" para el desarrollo del fútbol mundial.

La federación de San Cristóbal y Nieves también destacó el apoyo financiero y técnico recibido de la FIFA durante los últimos diez años bajo el mandato de Infantino. Según explicó, esta ayuda permitió al país clasificarse por primera vez para un gran torneo internacional en 2023, además de participar en competiciones juveniles y femeninas y avanzar en infraestructuras, desarrollo técnico y programas de formación.

La SKNFA defendió, además, que los procesos institucionales de la FIFA deben ser respetados y aseguró que no respaldará a ninguna asociación o confederación que intente debilitarlos o poner en riesgo la unidad y las estructuras de gobierno del fútbol mundial.

El respaldo de San Cristóbal y Nieves llega en un momento de creciente división en torno al presidente de la FIFA.

Nueva Zelanda retiró este viernes su apoyo a la reelección de Infantino y reclamó una revisión independiente de la gestión del organismo, mientras que Irlanda y otras federaciones europeas también han retirado su respaldo al dirigente.

En el otro lado, Infantino conserva apoyos de distintas partes del fútbol mundial, entre ellos la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Confederación Sudamericana (Conmebol) y varias federaciones árabes.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido públicamente al dirigente y ha considerado que sustituirlo sería "un terrible error".

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato.