Cancelo llega a Barcelona para iniciar su tercera etapa en el Barça

Será la tercera etapa del internacional portugués en las filas del club catalán, después de jugar como cedido en la temporada 2023-2024, bajo las órdenes de Xavi Hernández, y la segunda mitad del curso pasado con Hansi Flick en el banquillo.

"Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, estoy donde quiero estar. Estuve entrenando aparte una semana. A Deco le dije que o venía aquí o iba a estar un año allí sin jugar cobrando el salario. He renunciado a parte de mi salario, pero era fichar por el Barça, o nada", declaró Cancelo nada más arribar a la capital catalana.

A pesar de que el Al-Hilal pretendía obtener un dinero por el traspaso del jugador, Cancelo, de 32 años, llegará finalmente con la carta de libertad bajo el brazo para firmar un contrato de tres años, hasta junio de 2029, según han publicado varios medios de comunicación.

Se prevé que el club azulgrana oficialice el fichaje del portugués próximamente y dé más detalles de la operación.

De esta manera, el equipo de Hansi Flick refuerza la posición de lateral con un futbolista diestro que puede ocupar con solvencia ambas bandas, aunque en los últimos seis meses bajo las órdenes de Flick jugó mayoritariamente en el costado izquierdo de la zaga.

Fue precisamente su notable rendimiento en la segunda mitad del pasado curso el que convenció a la dirección técnica y al entrenador alemán para apostar definitivamente por el carrilero portugués.

En su segunda etapa en el Barça, fue titular indiscutible por delante de Alejandro Balde en el lateral izquierdo disputando un total de 23 partidos -16 de LaLiga, 4 de Liga de Campeones y 3 de la Copa del Rey- en los que marcó 2 goles y repartió 4 asistencias.

Su primera experiencia en el equipo azulgrana se remonta al curso 2023-2024, cuando jugó toda la temporada a préstamo por el Manchester City, club por el que fichó en 2019 y que ya lo cedió al Bayern de Múnich en la segunda mitad de la temporada 2022-2023.

Después de estas dos cesiones, el club mancuniano traspasó en agosto de 2024 a Cancelo al Al-Hilal saudí, del que se desvinculó en las últimas horas para poder fichar definitivamente por el Barcelona.