El juicio de Maradona continúa con la declaración de expertos que analizaron la muerte

Se trata de los médicos Carlos Damin -profesor de Toxicología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y jefe del servicio de Toxicología del Hospital Fernández- y Hernán Trimarchi -profesor de Medicina de la Universidad Católica Argentina y jefe del servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires-.

Tras la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020, la Justicia conformó en 2021 una junta médica interdisciplinaria integrada por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Todos estos profesionales comenzaron a prestar declaración ante el tribunal oral la semana pasada.

El 11 de agosto fue el turno del médico forense Carlos Mauricio Cassinelli, coordinador de la junta médica y exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica, quien declaró que durante sus últimos días de vida el astro presentó "signos de una insuficiencia cardíaca" que no fueron controlados de forma debida por los médicos a cargo.

Según Cassinelli, la junta médica tuvo acceso a todas las historias clínicas del paciente y el informe fue "un trabajo conjunto" en el que más de veinte profesionales de distintas especializaciones llegaron a un consenso.

Cassinelli señaló que "no hubo un médico que estuviera a cargo de la evolución del paciente", pese a que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados, "figuraban a cargo de la internación domiciliaria" a la que Maradona fue sometido del 11 al 25 de noviembre de 2020, justo antes de su fallecimiento.

El jueves pasado, el cardiólogo Gustavo Di Niro, otro de los miembros de la junta médica interdisciplinaria, declaró ante el tribunal que los médicos a cargo de la salud de Maradona o no actuaron a pesar de las numerosas alarmas compatibles con una falla cardíaca.

Di Niro se refirió a los "signos de alarma" que Maradona presentó durante sus últimas dos semanas de vida, en las que fue sometido a un tratamiento domiciliario, como acumulación de líquido, problemas para respirar y un estado de conciencia alterado.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicoanalista Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.