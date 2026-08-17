Kang-in Lee: "Llego con ambición para poder ganar todo"

Tras ganar las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain (PSG), el internacional surcoreano, de 25 años, se convirtió en julio en el primer futbolista de su país en la historia del Atlético de Madrid.

Formado desde los diez años en la cantera del Valencia, Kang-in Lee vuelve a LaLiga, donde lucirá el dorsal 7 -dejado por Antoine Griezmann- hasta 2031.

"Estoy muy contento de unirme a este club, de jugar con el Atlético, poder ganar muchos títulos. Con ambición para poder ganar todo", afirmó el jugador durante su presentación, en la que insistió en el deseo que tenía desde hace años de regresar a España.

"Desde pequeño estuve viviendo en España y sabía el gran club que era, sólo tenía en la cabeza poder unirme al Atlético", explicó Kang-in, que añadió: "Desde que me fui de España muchas veces pensé que quería volver".

El futbolista surcoreano destacó además las primeras impresiones que ha recibido de Simeone. "Lo que más me ha sorprendido del Cholo es la pasión que tiene, pasa momentos con mucha pasión, con muchas ganas y lo transmite a los jugadores. Los días que he estado con el equipo han sido muy intensos, pero he estado muy feliz", señaló.

Kang-in Lee también se refirió al dorsal 7, que quedó libre tras la salida de Griezmann. "Como todos sabemos, el número 7 es un número muy especial, lo han vestido muchas leyendas, intento no pensar en el número, lo importante es aportar al equipo y mejorar día a día", indicó.

Respecto a los objetivos del conjunto rojiblanco, fue contundente: "Este equipo está preparado para ganar, que es lo más importante en el fútbol, es muy importante tener la mentalidad de querer ganar todo, con el trabajo día a día vamos a poder cumplir nuestros objetivos".

"Definir el nivel de la liga es difícil; tengo la convicción de que el Atlético de Madrid la ganará", añadió sobre la lucha por el campeonato.

Su llegada tiene, además, una dimensión especial en Corea del Sur, un mercado en el que el Atlético está buscando reforzar su presencia. El jugador ya vivió un primer contacto especialmente emotivo con el club durante su debut en Seúl, en la gira de pretemporada.

"Mi debut en Seúl fue muy especial, mi objetivo es que el Atlético de Madrid sea el club con más seguidores surcoreanos", afirmó.

En esta línea se pronunció también el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que destacó la repercusión de la incorporación en el país asiático.

"En Corea del Sur siempre se nos acoge con cariño y respeto, con él tenemos mucha repercusión allí. Aprovecho para saludar a todos los aficionados surcoreanos que están viendo esta presentación", manifestó.

Kang-in Lee, que ya disputó sus primeros minutos como rojiblanco en la gira asiática, espera ahora su próximo compromiso con el Atlético. "Mi debut va a ser un día muy especial para mí. Me han contado que la afición es la mejor del mundo, con muchas ganas de que llegue el miércoles", señaló.