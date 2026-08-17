Marc Santos, el último adolescente que irrumpe en el fútbol español tras Lamine Yamal

El de la joven promesa del Levante, todo un diamante por pulir, es el último caso tras el aterrizaje de Lamine Yamal en el fútbol de élite en 2023, un referente en cuestiones de precocidad que debutó en Primera División siendo dos días más mayor que el lateral valenciano.

Santos ingresó este domingo en el terreno de juego en el minuto 63 para disputar algo más de media hora frente al RCD Espanyol y convertirse, de paso, en el jugador más joven en vestir la camiseta del Levante en Primera y en el tercero más precoz de toda la historia de la máxima categoría del fútbol español.

Tan solo dos jugadores saltaron por primera vez al verde siendo más pequeños que el diamante del Levante: el mexicano Luka Romero, el debutante más precoz, que inauguró su periplo en Primera con el Mallorca el 24 de junio de 2020 frente al Real Madrid con tan solo 15 años y 219 días; y Sansón, que lo hizo con el Celta en 1939 cuando tenía tan solo 15 años y 255 días.

En el tercer escalón del podio de los 'niños prodigio' del fútbol español se sitúa Santos, que comparte posición con Pedro Irastorza, quien debutó con su misma edad (15 años y 288 días) en las filas de la Real Sociedad allá por 1934. Justo después, con un día más de edad, está Óscar Ramón, que se estrenó con el Zaragoza medio siglo más tarde, en 1984.

En el quinto lugar de esta peculiar clasificación, con solo dos días más que Santos, se sitúa un nombre que cada vez resplandece con más brillo en el fútbol mundial: Lamine Yamal, que hizo aparición con el FC Barcelona el 29 de abril de 2023 ante el Real Betis con 15 años y 290 días.

El caso de la joven perla de Rocafonda es el más llamativo de los últimos tiempos en España, pues su llegada a la élite impresionó por su desparpajo con la pelota, su incidencia en el juego y su facilidad para pulverizar récords tanto con el club catalán como con la selección española.

Con la selección española debutó a la edad de 16 años y 57 días, el más joven de su historia con diferencia, y con la que ya se ha proclamado campeón de Europa y del mundo.

El mismo domingo en el que Marc Santos se dio a conocer en Primera División, Rafa Cruz tuvo la oportunidad de hacerlo en la segunda categoría del fútbol español, con tan solo 16 años y 296 días. Sustituyó a Jesé Rodríguez en el partido frente al Albacete y el Estadio de Gran Canaria fue testigo de un hecho histórico: se convirtió en el tercer jugador más joven en estrenarse con Las Palmas.

Se colocó inmediatamente por detrás de 'Pedri' González, su predecesor en el club, otro campeón del mundo cuyo estreno en Segunda con 16 años y 266 días también dejó huella en 2019.

Tanto fue así, que pocos días después de su puesta en escena, el FC Barcelona llegó a un acuerdo para incorporar a sus filas al centrocampista canario, que en su momento destacó además por ser el jugador más joven en disputar una fase final con la selección española.