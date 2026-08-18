Fútbol Internacional
18 de agosto de 2026 a la - 13:55

El Atlético inscribe a Kang in Lee y ‘Cuti’ Romero para su estreno liguero

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Madrid, 18 ago (EFE).- El Atlético de Madrid inscribió este martes en LaLiga a Kang-in Lee, Arnau Ortiz, Carlos Martín y Cristian ‘Cuti’ Romero, en la víspera del estreno de la temporada contra el Málaga en el estadio Metropolitano, según refleja la lista del club en la web oficial de la competición.

Por EFE

Tanto Ortiz, que ya tiene ficha a todos los efectos del primer equipo y que lucirá el número 16, como Kang in Lee y Cuti Romero, fichados al París Saint-Germain y el Tottenham, respectivamente, han sido inscritos como fichajes.

Mientras, Carlos Martín, que figura con el dorsal 12 a la espera de si sale en este mercado de verano, vuelve de su cesión al Rayo Vallecano de enero a junio de este año.

Ya estaba inscrito Thomas Lemar, que llevará el número ‘15’ en la primera jornada de LaLiga EA Sports, tras su cesión al Girona, a la espera si vuelve a salir del club este verano.

El Atlético, según la relación de jugadores que figura en la web original de LaLiga EA Sports, tiene inscritos en su primera plantilla a los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas José María Giménez, David Hancko, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Cristian Romero y Robin Le Normand; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Kang in Lee, Pablo Barrios, Alex Baena, Marcos Llorente, Obed Vargas, Morten Hjulmand y Lemar y los atacantes Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Carlos Martín, Arnau Ortiz, Alexander Sorloth y Ademola Lookman.