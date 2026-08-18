El Atlético inscribe a Kang in Lee y ‘Cuti’ Romero para su estreno liguero

Tanto Ortiz, que ya tiene ficha a todos los efectos del primer equipo y que lucirá el número 16, como Kang in Lee y Cuti Romero, fichados al París Saint-Germain y el Tottenham, respectivamente, han sido inscritos como fichajes.

Mientras, Carlos Martín, que figura con el dorsal 12 a la espera de si sale en este mercado de verano, vuelve de su cesión al Rayo Vallecano de enero a junio de este año.

Ya estaba inscrito Thomas Lemar, que llevará el número ‘15’ en la primera jornada de LaLiga EA Sports, tras su cesión al Girona, a la espera si vuelve a salir del club este verano.

El Atlético, según la relación de jugadores que figura en la web original de LaLiga EA Sports, tiene inscritos en su primera plantilla a los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas José María Giménez, David Hancko, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Cristian Romero y Robin Le Normand; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Kang in Lee, Pablo Barrios, Alex Baena, Marcos Llorente, Obed Vargas, Morten Hjulmand y Lemar y los atacantes Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Carlos Martín, Arnau Ortiz, Alexander Sorloth y Ademola Lookman.