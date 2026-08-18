El Girona abre expediente disciplinario al ucraniano Tsygankov

El entrenador, Quique Álvarez, explicó al final del encuentro que Tsygankov estaba convocado y en condiciones de jugar, pero que no había querido vestirse de corto y vio el empate ante el cuadro madrileño desde el palco.

El comunicado del Girona lamenta que "las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales" y que "no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por el club".

"El Girona defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento", detalla la entidad catalana.

Tsygankov, con contrato hasta 2027, quiere salir del club tras el descenso del Girona a Segunda, pero de momento no se ha cerrado su marcha y la situación cada día parece más enquistada.