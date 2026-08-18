Fútbol Internacional
18 de agosto de 2026 a la - 07:25

El Girona abre expediente disciplinario al ucraniano Tsygankov

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Girona (España), 18 ago (EFE).- El Girona español ha abierto un expediente disciplinario al extremo ucraniano Viktor Tsygankov tras negarse a jugar en el partido de la primera jornada de la Segunda división contra el Leganés, según ha comunicado el club este martes.

Por EFE

El entrenador, Quique Álvarez, explicó al final del encuentro que Tsygankov estaba convocado y en condiciones de jugar, pero que no había querido vestirse de corto y vio el empate ante el cuadro madrileño desde el palco.

El comunicado del Girona lamenta que "las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales" y que "no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por el club".

"El Girona defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento", detalla la entidad catalana.

Tsygankov, con contrato hasta 2027, quiere salir del club tras el descenso del Girona a Segunda, pero de momento no se ha cerrado su marcha y la situación cada día parece más enquistada.