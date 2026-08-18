La Premier League mejorará la transparencia del VAR

Desde la temporada 2022-2023, tres exjugadores y entrenadores, además de un representantes de la Premier League y de los árbitros, se reúnen después de cada jornada y votan si las decisiones controvertidas estuvieron bien arbitradas o no. Su veredicto siempre ha sido público, pero a partir de esta campaña también lo será el juicio completo que llevó a dicha votación.

Esta es una de las tres medidas que la Premier League ha introducido esta temporada para mejorar la transparencia de la competición y del VAR, junto a la publicación de las explicaciones íntegras de los árbitros y de las cámaras de los colegiados cuando hablan a los jugadores.

La Premier League confía en que esta medida mejore la transparencia y la comunicación en la liga y no se repitan situaciones como la ocurrida hace dos veranos cuando el Wolverhampton Wanderers pidió la erradicación del VAR y convocó una votación con el resto de equipos de la competición para decidir si continuar con la tecnología o no.

Finalmente, sólo los 'Wolves' votaron a favor de su eliminación, pero la Premier se comprometió a mejorar el protocolo y la comunicación respecto a él.

Además, la Premier cambiará la comunicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter) en la que daba explicaciones de las decisiones del VAR. Hasta este curso, dicha cuenta sólo hacía un resumen del incidente, mientras que ahora también incluirá la explicación del colegiado.