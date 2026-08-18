La Premier League sigue los pasos de la Liga y empieza a sopesar el balón con chip

Según The Athletic, representantes de la Premier League observaron esta tecnología durante la pasada Women's Champions Cup de la FIFA en Londres a principios de año y en el Wings Cup celebrada en 2025 en Leipzig, ya que en estos torneos se utilizó el chip en balones de Puma, mismo proveedor que utiliza la competición inglesa.

Este balón con chip permitir tener acceso a datos más precisos sobre el toque de balón que da más información a los árbitros en situaciones como los toques con la mano, los dobles toques, los fueras de juego y los rebotes y desvíos.

LaLiga será la primera competición nacional y profesional que utilice esta tecnología en todos los partidos de esta temporada.

Aún no hay planes exactos para la introducción de esta tecnología en la Premier League, que esta temporada seguirá utilizando el fuera de juego semiautomático.