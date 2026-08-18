Fútbol Internacional
18 de agosto de 2026 a la - 10:10

Pedro Felipe sufre una microrrotura de fibras en los isquiotibiales

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Santander (España), 18 ago (EFE).- El defensor brasileño del Real Racing Club de Santander, Pedro Felipe, sufre una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, sufrida el domingo en el partido de la primera jornada de LaLiga española ante el Villarreal.

Por EFE

El jugador sudamericano ha sido sometido este martes a pruebas de imagen para determinar el alcance de la lesión que le obligó a retiarse del campo de El Sardinero a los 16 minutos del encuentro y ser reemplazado por Manu Hernando, según informa el club cántabro en un comunicado.

El Racing de Santander, recien ascendido a la Primera división y que comenzó su reencuentro con la elite con un empate a dos, ha señalado que el periodo de baja del central dependerá de la evolución de la lesión sin especificar el plazo que estará fuera de los terrenos de juego.