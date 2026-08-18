Pedro Felipe sufre una microrrotura de fibras en los isquiotibiales

El jugador sudamericano ha sido sometido este martes a pruebas de imagen para determinar el alcance de la lesión que le obligó a retiarse del campo de El Sardinero a los 16 minutos del encuentro y ser reemplazado por Manu Hernando, según informa el club cántabro en un comunicado.

El Racing de Santander, recien ascendido a la Primera división y que comenzó su reencuentro con la elite con un empate a dos, ha señalado que el periodo de baja del central dependerá de la evolución de la lesión sin especificar el plazo que estará fuera de los terrenos de juego.