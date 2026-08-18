Rodri se despide del City: Mi corazón siempre será 'blue'

El centrocampista español firmó este martes un contrato de cuatro años con el Barcelona.

"Queridos aficionados del City, decir adiós es una de las cosas más difíciles de mi vida, pero voy a intentarlo. Es difícil encontrar las palabras para expresar cuánta gratitud, amor y apoyo tanto yo como mi familia hemos recibido todos estos años. Recuerdo cuando llegué, fichando por el gran Manchester City. Era pura emoción, iba a jugar con Kevin (De Bruyne), Bernardo (Silva), Agüero, Silva... No podía parar de sonreír", destacó.

"Y luego Pep (Guardiola), enseñándome todo desde el primer día. Pep, ahora puedo decírtelo, no podía recordar tantas tácticas", añadió.

En sus años con la camiseta del City, Rodri ganó cuatro Premier Leagues, dos FA Cup, tres Copas de la Liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Liga de Campeones, la primera en la historia del club y en la que además marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán (1-0).

"Sabía que venía a un gran equipo, pero nunca pensé que podríamos crear el legado que creamos ganando títulos, con nuestros aficionados por todo el mundo y con amor y respeto. Hemos creado un ejemplo para las siguientes generaciones, por lo que hemos hecho y por cómo lo hemos hecho", resaltó.

Entre los momentos que Rodri recordó está su primer título en el City, en su primer partido, los goles en los últimos minutos, el tanto que marcó contra el Aston Villa para acercar la Premier y por supuesto el gol en Estambul que dio la 'Champions' al City.

"Y el recibimiento que me disteis después de ganar el Balón de Oro. No os podéis imaginar lo orgulloso que me hace ser el primer jugador en ganarlo con este club", agregó.

En un tono más personal y privado, Rodri reconoció que la experiencia de siete años en Mánchester le ha hecho crecer como jugador y como persona y que en este tiempo ha visto a su hermano graduarse en la universidad de la ciudad y a su novia trabajando en el servicio de salud de Mánchester.

"Mánchester ha moldeado mi vida. Nunca olvidaré saltar al campo con el cántico de 'nah. nah, nah, nah, City", ir con mi moto por la ciudad a por un café, pasear por los parques escuchando a Oasis y disfrutando de la lluvia de Mánchester. Es momento de decir adiós, pero gracias al club, a los aficionados, a los trabajadores y a mis compañeros. Este viaje no habría sido el mismo sin vosotros. Mi corazón siempre será 'Blue'", afirmó.