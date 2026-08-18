Rodri y Cancelo pasan reconocimiento médico con el Barcelona

Tras llegar este lunes a la capital catalana, ambos llegaron a primera hora de la mañana a las instalaciones de Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona, para someterse al examen de los médicos del club previo a su contratación.

En el caso de Rodri, de 30 años, su nuevo contrato como azulgrana se extenderá cuatro temporadas, hasta 2030, mientras que Cancelo, de 32, firmará por tres, hasta 2029.

El Balón de Oro del último Mundial será presentado esta tarde, una vez que Barça y Manchester City completen toda la documentación necesaria para cerrar el traspaso, que, según fuentes cercanas a la operación, asciende a 60 millones de euros fijos más otros 11 en variables.

Antes del acto de presentación, Rodri pasará por las oficinas de su nuevo club para firmar su nuevo contrato acompañado de Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana.

En el caso de Cancelo, el club sólo anunciará su fichaje cuando sea oficial, pero no tiene previsto organizar ningún acto de presentación del carrilero portugués, ya que esta será su tercera etapa en el Barça.

Cancelo ya vistió de azulgrana el curso pasado cedido por el Al-Hilal Saudí, del que se ha desvinculado para poder fichar definitivamente por el Barcelona con la carta de libertad, y también la temporada 2023-2024, cuando llegó a préstamo por el City.