Simeone: 'Cuti' Romero aportará "liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía, compromiso"

“Lo veo un futbolista con todos los valores futbolísticos y personales que lo identifican con el Atlético de Madrid. Y ojalá todo esto que estoy contando lo pueda demostrar, porque, evidentemente, viene para ayudarnos”, resaltó en la rueda de prensa de la víspera del partido contra el Málaga en el estadio Metropolitano.

‘Cuti’ Romero, campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 con Argentina, completó el pasado sábado su fichaje por el Atlético de Madrid, procedente del Tottenham. Ese mismo día se sumó a la pretemporada de su nuevo equipo, pero todavía no entrará en juego este miércoles a falta de más rodaje de entrenamientos.