Simeone: “No me voy a romper la cabeza para imaginarme otro Griezmann, porque no habrá”

El partido de este miércoles contra el Málaga marca el inicio de un nuevo ciclo sin Griezmann, que ha permanecido ininterrumpidamente en el equipo madrileño desde 2021 hasta el pasado 30 de junio, cuando terminó la segunda de sus dos etapas.

La primera se prolongó desde 2014 hasta 2019, cuando se fue al Barcelona. Luego volvió. Marcó 212 goles en 501 partidos oficiales con el Atlético, a las órdenes del técnico argentino.

“No me voy a romper la cabeza para imaginarme otro Griezmann, porque otro Griezmann no habrá seguramente. Fue algo increíble, tuvimos un genio por muchos años y lo vamos a extrañar desde lo futbolístico y desde lo humano, como pasó con un montón de futbolistas importantísimos que tuvo el club en mi proceso”, remarcó el técnico, que enfocó a “seguir compitiendo a la misma altura o más alto” que con el atacante francés.