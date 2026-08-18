Simeone ve a Julián en el Atleti: "El dueño fue tajante; como en los juicios, no ha lugar”

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones (físicas de entrenamientos, tras sumar tan sólo una semana de pretemporada) que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, expresó en rueda de prensa previa al encuentro contra el Málaga en la primera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).

“Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, continuó el técnico sobre el atacante, que se incorporó el pasado martes a la pretemporada del Atlético, tras las vacaciones después del Mundial 2026, entre el ruido de su deseo aún no cumplido de fichar por el Barcelona.

En ese sentido, el técnico expuso que “la gente opinará y pensará lo que tenga que pensar” cuando fue preguntado por si el aficionado del Atlético merece una disculpa del atacante argentino, campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 con la Albiceleste.

“Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, con Diego Costa, con (Antoine) Griezmann, hoy con Julián y soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos”, advirtió.