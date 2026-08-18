Tchouameni, con el grupo en la primera sesión para preparar el estreno liguero

Tchouameni, que volvió de las vacaciones tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con unas molestias musculares, aún no había trabajado junto al resto de la plantilla del técnico, Jose Mourinho, pero apura su puesta a punto para estar a disposición del entrenador portugués en la lista de jugadores que estarán en el RCDE Stadium en el partido de la segunda jornada.

Mientras que el delantero brasileño Endrick continuó con su trabajo individual, sus compatriotas Eder Militao y Rodrygo Goes, el francés Ferland Mendy, Raúl Asencio y Thiago Pitarch siguieron con sus respectivos procesos de recuperación.

Según informa el club, los jugadores, tras comenzar el entrenamiento en el gimnasio, trabajaron sobre el césped. Un grupo combinó trabajo con balón y físico sin balón, en tanto que los demás hicieron ejercicios de presión, organización y salida de balón. La sesión concluyó partidos con variaciones tácticas.

El Real Madrid se estrenará oficialmente esta campaña liguera en la segunda jornada, ya que el encuentro de la primera ante la Real Sociedad quedó aplazado por la disputa del Mundial se jugará el próximo miércoles 26 en el estadio Bernabéu a partir de las 21.00 horas (19.00 GMT).