El mundialista mexicano Armando ‘Hormiga’ González, nuevo refuerzo del Olympiacos

Aunque Chivas de Guadalajara, equipo del delantero, aún no se ha pronunciado, el atacante se despidió este miércoles de sus compañeros y se espera que vuele a Atenas en las próximas horas para incorporarse al equipo europeo, máximo ganador de títulos de la liga griega.

Con 23 años, González es una de las grandes promesas del fútbol de México rumbo a la Copa Mundial del 2030. Líder goleador del torneo Apertura 2025, el jugador se ganó un lugar en la selección mexicana del pasado Mundial, aunque el entrenador Javier Aguirre lo utilizó poco.

Según los medios mexicanos, la 'Hormiga' fue vendido por alrededor de 10 millones de dólares, lo cual ha sido interpretado en México como una oportunidad para que se dé a conocer en el fútbol europeo y, si sobresale, salte a ligas más reconocidas.

Inteligente, con personalidad y gran entrega, González es un delantero centro de muchas capacidades, con buen juego aéreo, liderazgo y olfato de gol.

Este miércoles el delantero asistió por última vez al club de Guadalajara, donde fue homenajeado con una comida de mariscos y fue homenajeado por decenas de aficionados, algunos de ellos con pancartas con leyendas como 'te amo'.

Aunque el Olympiacos insistió en contratarlo, González deberá adaptarse rápido para ganarse un lugar como titular en un cuadro con buena línea de ataque, con figuras como el mundialista marroquí Ayoub El Kaabi, el ucraniano Roman Yaremchuj y el iraní Mehdi Taremi.

González es mucho más joven que esas figuras, lo cual puede beneficiarlo.