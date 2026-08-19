Flick: "Rodri elevará el nivel de todos los jugadores"

En declaraciones a los medios de comunicación del club catalán, el técnico alemán ha reaccionado por vez primera a la incorporación del capitán de la selección española, cuyo fichaje por la entidad catalana, procedente del Manchester City, se oficializó este martes.

"Es una gran oportunidad para nosotros tener a Rodri. Todos estábamos convencidos al 100 % de su fichaje porque es un jugador fantástico", comentó.

Para Flick, el Balón de Oro del pasado Mundial "es el mejor ‘6’" del mundo, ya que puede "controlar los partidos, pero también ayuda mucho en defensa". Además, agregó que es un futbolista que destaca por "ganar duelos aéreos".

"Es un jugador que aporta cosas especiales a cualquier equipo y, para mí, es fantástico tenerlo aquí", indicó Flick sobre el mediocentro madrileño, que firmó un contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030.