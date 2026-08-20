Alianza Lima busca mantener el liderato en Perú, seguido de cerca por cuatro rivales

El equipo dirigido por el argentino Pablo Guede, que tiene 11 unidades, pondrá su primer lugar en juego este domingo, cuando visite al Melgar en Arequipa.

Alianza venció en la anterior jornada por 1-0 a UTC, mientras que Melgar goleó por 0-3 a Chankas.

Sporting Cristal, que ocupa la segunda posición con 10 puntos y mejor diferencia de goles, abrirá la sexta jornada este viernes frente a Alianza Atlético, que tiene 7 unidades y se coloca en la décima posición de la competencia.

El viernes, el Cajamarca también recibirá a Atlético Grau en un enfrentamiento en el que buscarán avanzar hacia la parte intermedia de la tabla de posiciones.

El sábado, Sport Huancayo, que tiene 7 puntos, intentará escalar hacia las primeras posiciones cuando reciba al CD Moquegua, uno de los peores ubicados en la clasificación, mientras que UTC chocará con Comerciantes Unidos y Juan Pablo II con ADT.

La jornada sabatina cerrará con el partido entre Deportivo Garcilaso, cuarto con 10 puntos, y el Cusco, del entrenador español Javier Rabanal, sexto con 9 unidades.

La jornada dominical también comprenderá los partidos entre Sport Boys, colocado en al séptima posición con 8 puntos, y Cienciano, decimosexto con solo 4 unidades, al haber dado prioridad a su participación en la Copa Sudamericana.

La sexta fecha del Clausura terminará con el enfrentamiento entre Universitario de Deportes, que también tiene 10 puntos, y el irregular Chankas, décimo primero con 7 unidades.

La U, que dirige el argentino Héctor Cúper, espera concretar una victoria en el Estadio Monumental que le permita escalar hasta la primera posición y mantener su objetivo de ganar el título del Clausura y pelear por alcanzar un histórico tetracampeonato nacional, tras haberse quedado con los torneos de 2023, 2024 y 2025.