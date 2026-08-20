‘Cuti’ Romero lucirá el número 21; Vargas pasa al 3, a la espera de una posible salida

Madrid, 20 ago (EFE).- El argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, último fichaje el Atlético de Madrid, lucirá el número 21 en su camiseta con el conjunto rojiblanco que antes llevaba el mexicano Obed Vargas, quien pasará ahora al dorsal 3, a la espera de si finalmente se produce o no su salida a otro club en este mercado de verano.