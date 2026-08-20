El Betis y la Real, dos rivales directos, empiezan su caminar con ilusiones renovadas

Ambos equipos retrasaron sus partidos de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) para la próxima semana, al ser de los implicados en la modificación de calendarios por tener jugadores que llegaron hasta las últimas rondas del Mundial, y así el sevillano tiene pendiente jugar en el campo del Valencia y el guipuzcoano en el del Real Madrid.

Ahora inician en La Cartuja un torneo en el que en los anteriores ejercicios han sido rivales directos por los puestos europeos.

Pellegrini cerró el programa de amistosos el pasado sábado en Bari (Italia) ante el adversario 'champions' como Inter de Milán, con el que perdió 1-0, y la alineación titular que utilizó puede ser perfectamente la que salga de inicio este viernes, ya que el extremo marroquí Ez Abde sigue sin estar al ritmo de los compañeros por unas mermas físicas y no ha sido incluido en la convocatoria, según anunció este jueves el propio Pellegrini.

El mediapunta argentino Giovani Lo Celso, último incorporado a la plantilla tras la disputa del Mundial, también ha llegado con problemas físicos, con lo que está en la lista de bajas por lesión junto con el portero Diego Conde, Aitor Ruibal y el uruguayo Gonzalo Petit, según lo también develado por el técnico chileno.

El cuadro 'txuri urdin' llega a este compromiso tras disputar siete partidos amistosos en los que ha ganado dos, ante los Wolves y el Aston Villa, ha empatado uno, ante el Racing de Santander y perdido cuatro, dos ante el Colonia, y uno ante el Toulouse y el Chelsea.

La Real no contará con ninguna cara nueva para su estreno liguero y por ahora no ha incorporado a ningún jugador en forma de fichaje este mercado estival.

En cuanto al once, se espera que los jugadores más importantes partan de inicio. Las únicas bajas seguras son las de Odriozola, por una rotura de ligamento cruzado, y Gorrotxategi, por pubalgia, aunque este último podría entrar a la lista al haber regresado a la dinámica de grupo. Por otro lado, el atacante portugués Guedes aparecerá por primera vez en la temporada en una lista de Matarazzo tras recuperarse de la cirugía no deportiva de carácter personal.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Facundo Bernal; Antony, Pablo Fornals, Riquelme; y Cucho Hernández.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel, Soler; Barrenetxea, Oskarsson, Kubo.

Estadio: La Cartuja, de Sevilla (suroeste de España).