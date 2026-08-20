Mestalla afronta su última temporada como casa del Valencia

El Valencia, que debutará este sábado en LaLiga ante el Celta de Vigo en Mestalla, tiene previsto comenzar la próxima campaña en su nuevo estadio, con lo que la temporada 2026-27 se presenta como la última del centenario recinto. Mestalla, inaugurado el 20 de mayo de 1923, cumplirá en 2027 un siglo y cuatro años de historia como casa valencianista.

El estadio fue construido en una época en la que el fútbol español todavía daba sus primeros pasos hacia la profesionalización y sustituyó al antiguo campo de Algirós. Desde entonces, ha sido escenario de los títulos y las etapas de mayor esplendor del club, hasta las peores épocas como el descenso del 1985-86 y las últimas temporadas, en las que el equipo ha pasado a pelear por la permanencia.

Además de la historia del Valencia, Mestalla también ha sido un escenario que ha albergado partidos de la selección española, encuentros del Mundial de 1982, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y numerosas citas internacionales.

Sin embargo, la despedida de Mestalla llega después de un largo proceso. El club presentó el proyecto del Nou Mestalla en noviembre de 2006 como una de las grandes apuestas de futuro y estaba previsto que pudiera inaugurarse en torno a 2009.

Las obras comenzaron en agosto de 2007, pero el proyecto quedó paralizado en 2009 como consecuencia de los problemas económicos que atravesaba la entidad y del contexto de crisis económica.

El estadio que debía convertirse en la nueva casa del Valencia no llegó a tiempo y el club tuvo que mantener su actividad en Mestalla, que continuó acogiendo al equipo mientras el esqueleto del nuevo recinto permanecía en la Avenida de Cortes Valencianas.

Con la llegada de Peter Lim a la propiedad del Valencia en 2014, el empresario singapurense se comprometió a que el Nou Mestalla estuviera terminado para 2019, coincidiendo con el centenario de la fundación del club. Pero tampoco se cumplió ese objetivo.

Así, el Valencia celebró en 2019 sus cien años de historia en Mestalla y, cuatro años después, en 2023, Mestalla cumplió cien años sin que las obras del Nou Mestalla tuvieran una fecha para volver a empezar.

Después de años de retrasos, cambios de proyecto y dificultades económicas, el Valencia retomó en enero de 2025 las obras con la intención de completar el traslado en 2027. Si los plazos se cumplen, el Valencia abandonará Mestalla al final de la temporada que comienza, por lo que la 2026-27 adquiere un carácter especial para el valencianismo.

El campo que debía ser reemplazado en 2009 y que finalmente celebro el centenario del club 2019, encara ahora su verdadera cuenta atrás. El verano de 2027 está señalado como el momento en el que el Valencia, casi veinte años después de lo previsto inicialmente, cambiará de casa.