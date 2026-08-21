Federación georgiana ilusionada con la presencia de cinco futbolistas en LaLiga

"Nuestro objetivo es competir bien en la Liga de Naciones, por lo que es muy bueno que hasta cinco jugadores compitan al máximo nivel en el campeonato español", comentó a EFE Alexandr Iashvili, vicepresidente de la FGF.

Añadió que "esto eleva el nivel del equipo nacional, tanto desde el punto de vista de la competencia como por el hecho de que sirve de estímulo para a otros futbolistas".

En particular, destacó que Kochorashvili "tuvo un gran rendimiento en el Europeo de 2024, tras lo que pasó del Levante al Sporting, donde no dispuso de suficientes minutos".

"Estoy seguro de que es muy bueno, tanto para el jugador como para la selección, el hecho de que regrese a España", apuntó.

A día de hoy, además del flamante fichaje sevillista, Mikautadze juega en Villarreal; Guliashvili en el Racing; Tsitaishvili en el Rayo Vallecano y Sazónov en Getafe.

Georgia, combinado dirigido por el francés Willy Sagnol, debutará en el grupo B de la Liga de Naciones ante Irlanda del Norte, para después fajarse con Ucrania y Hungría.