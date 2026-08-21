Larcamón no cierra la puerta a más movimientos del Sporting en el mercado

El técnico compareció en Mareo en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (19:00 horas, El Molinón) ante el Burgos, correspondiente a la segunda jornada de Liga.

"Hasta última hora siempre hay oportunidad y movimiento", advirtió Larcamón, quien pidió prudencia a la hora de dar por completada la planificación, aunque remarcó que en la actualidad no se puede "sentenciar que todo está cerrado" en este tipo de mercados.

El preparador rojiblanco se detuvo también en la figura de Andrés Cuenca, reciente incorporación para la defensa, de quien destacó su "buena disposición" desde su llegada al club.

"Llegó muy entusiasmado y contento de volver al club, lo cual es algo importantísimo", subrayó el técnico sobre el futbolista andaluz, al tiempo que explicó que el central "se ajusta bien a las exigencias del equipo" tras una pretemporada en el Como que le beneficia en su modelo juego.

Larcamón consideró además que Cuenca aporta el "salto de nivel" que el club buscaba en esa demarcación y confía en que pueda ser un refuerzo relevante para la plantilla, en una posición donde convivirá con Diego Sánchez, jugador de la casa al que definió como "competitivo".

Sobre el Burgos, próximo rival rojiblanco, el técnico avanzó que el conjunto burgalés presenta "un perfil distinto" al mostrado por el Sabadell, rival en la primera jornada de competición.

"Son equipos diferentes, con estructuras y perfiles distintos", resumió, en referencia a los ajustes que su equipo deberá afrontar ante un rival con otras intenciones y otro sistema de juego.

Consultado acerca del ambiente de crispación vivido el lunes en el debut del equipo tras empatar ante el Sabadell, Larcamón reconoció que el Sporting "es uno de los clubes más pasionales de España", y relacionó esa intensidad de la grada con la frustración acumulada por la afición tras "10 años sin jugar en Primera".

El argentino mostró empatía con el sentido del aficionado y la necesidad de la grada de "ver resultados inmediatos" para demostrar ser un equipo que ambiciona el ascenso. Igualmente, defendió que ni el cuerpo técnico ni la plantilla deben interpretar esa exigencia "en clave personal", al considerar que se trata de una expectativa lógica en un club con la historia del Sporting.

La plantilla rojiblanca continuó preparando el encuentro ante el Burgos con un nuevo entrenamiento en Mareo, el penúltimo de la semana, en el que tan solo causaron baja Andrés Ferrari y Hugo Guillamón, lesionado en su debut. Ambos serán ausencias seguras en la próxima convocatoria.