Diomande: “Que te entrene el mejor entrenador del mundo es increíble”

“Estoy orgulloso de estar aquí porque este es el club más grande del mundo.Todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid, y voy a darlo todo. Que me entrene el mejor entrenador del mundo y compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo es increíble”, dijo a los medios del club.

“Ver todos estos trofeos te emociona para ganar otro más. Es muy emocionante competir en LaLiga y la 'Champions' para ganarlas, ¿y por qué no empezar este mismo año?”, añadió.

Diomande hizo estas declaraciones en un acto cerrado a afición y medios de comunicación y que supuso el último de los eventos de bienvenida de los fichajes del Real Madrid esta temporada.

En este, Diomande firmó el contrato que le une al Real Madrid durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033. Tras la firma, el marfileño recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 25.