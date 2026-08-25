Marathón y Real Estelí se juegan boleto a cuartos de final en la Copa Centroamericana

Dirigido por el argentino Silvio Rudman, Marathón buscará en San Pedro Sula, norte de Honduras, dejar en el camino a un Real Estelí que ha venido creciendo en el fútbol nicaragüense y ahora tiene como entrenador al argentino-hondureño Diego Vázquez.

El equipo hondureño, tercero en la clasificación del grupo B de la Copa Centroamericana con cuatro puntos, no debe tenerla fácil en el partido contra Real Estelí, que es segundo con seis.

Marathón viene de perder por 0-1 ante Alianza, que, con nueve enteros ya aseguró su pase a los cuartos de final.

El entrenador de Real Estelí confía en la clasificación de sus pupilos a la siguiente fase a pesar de estar compitiendo entre equipos campeones.

Vázquez considera que el grupo B es de los más difíciles en el torneo, en el que el rival con menos nivel es el Antigua guatemalteco.

De ganar el miércoles, Real Estelí empataría en puntos con Alianza, incluso podría superarlo por diferencia de goles, dependiendo del resultado contra Marathón.

El club hondureño, que espera cerrar en el segundo lugar, es acechado por el Herediano costarricense, cuarto en la clasificación con cuatro unidades.

Marathón: Jonathan Rougier; Henry Figueroa, Javier Rivera, Brian Farioli, Damín Ramírez, Nicolás Messiniti, Javier Arriaga, Natanael Martínez, Carlos Argueta, Carlos Pérez y Yairo Moreno.

Real Estelí: J. Faust; J. Gutiérrez, E. Martínez, A. Calero, Ó. Acevedo; A. Colombino, H. Aranda, R. Blanco, J. Barrera; B. Bonilla y E. Casado.

Estadio: Francisco Morazán, de San Pedro Sula.

Hora: 18.15 local (00.:15 GMT del jueves).