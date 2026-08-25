Xavi evita pronunciarse sobre la situación de Infantino

"Prefiero no hablar sobre ello", dijo Hernández a pregunta de un periodista durante su presentación como nuevo seleccionador nacional neerlandés.
El fútbol europeo fue de los más activos en contra de la iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE) de Infantino, la propuesta ya retirada para vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales de los torneos FIFA, incluido el Mundial.
Figo, exjugador de Real Madrid y Barcelona, y asesor de Aleksander Ceferein en la UEFA, llegó a pedir la dimisión de Infantino y aseguró que el comportamiento del mandatario cuando se hizo pública la propuesta es el "más bajo, deshonesto, cobarde e interesado" que ha visto.