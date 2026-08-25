Xavi evita pronunciarse sobre la situación de Infantino

La Haya, 25 ago (EFE).- El seleccionador de Países Bajos, el español Xavi Hernández, evitó este martes pronunciarse sobre la situación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras fracasar su proyecto de privatizar el Mundial y después de que otras leyendas del fútbol, como el portugués Luis Figo, le criticaran y pidieran su dimisión abiertamente.