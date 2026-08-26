Cucurella y Oyarzabal: dos camisetas, una estrella y el homenaje del Bernabéu

Uno vestido de blanco y el otro de negro, rivales apenas unos minutos después, los dos volvieron a reunirse bajo la camiseta invisible de la selección. El fútbol, antes de la pelea sobre el césped, les concedió una pequeña tregua.

Cucurella salió primero al césped. Sonrió, alzó la mano y miró hacia una grada que ya sentía como suya. Después, recogió la copa del mundo y andó entre un pasillo compuesto por los jugadores de ambos equipos, que aplaudieron al lateral blanco. Al final, apareció Oyarzabal, que se abrazó con Cucurella. Esta vez no hubo silbidos para el adversario. El Bernabéu reconoció en el capitán de la Real Sociedad a uno de aquellos futbolistas que habían devuelto a España a la cima del mundo.

Ambos posaron juntos junto al trofeo que acreditaba su conquista. Se abrazaron en el centro del campo antes de regresar con sus respectivos compañeros. Fue un gesto breve, pero cargado de memoria.

Después, el balón volvió a imponer sus fronteras. Cucurella ocupó su sitio en el banquillo, porque Álvaro Carreras se mantuvo en el once tras su buen partido ante el Espanyol. y Oyarzabal capitaneó a la Real Sociedad. Volvieron las camisetas, la rivalidad y los intereses opuestos. Sin embargo, durante unos minutos, el Bernabéu no vio a un madridista y a un rival. Solo vio a dos campeones del mundo.