El Villarreal cede a Willy Kambwala al Como italiano

Kambwala llegó el Villarreal hace dos temporadas como una apuesta de futuro por su juventud y potencial, aunque el curso pasado no pudo jugar por una grave lesión en pretemporada.

El defensa ha sido cedido con una opción de compra por parte del conjunto italiano que pondría rondar los 10 millones de euros, según pudo saber EFE.

Kambwala, de 22 años, se formó la cantera del Manchester United, y dio el salto el Villarreal tras pagar el equipo amarillo cinco millones, más otros cinco millones en variables por su fichaje.

El futbolista amarillo, internacional absoluto con la República Democrática del Congo, actúa como central derecho, aunque también lo puede hacer como lateral.